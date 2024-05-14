Глава Пентагона Ллойд Остин не сумел сформулировать и объяснить, что значит «победить РФ» на Украине. Об этом заявил бывший швейцарский разведчик Жак Бо в эфире YouTube-канала »Dialogue Works».

«Ллойда Остина, министра обороны США, во время заседания комитета сената по Вооруженным силам попросили определить, что будет считаться победой на Украине. Он не смог ответить на вопрос», — заявил Бо.

По мнению бывшего швейцарского разведчика, не имея четкой цели, Запад не сможет вести боевые действия в Восточной Европе и не сможет одержать победу. Такую ситуацию он назвал «тактика без стратегии», отметив, что именно в таком положении находятся Украина и Соединенные Штаты в данный момент.

До этого украинские Telegram-каналы показали кадры брошенных строительных материалов для укреплений, которые планировалось создать в Харьковской области.

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