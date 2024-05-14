Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США столкнулись с недопониманием вокруг «победы над РФ»

Экс-разведчик Бо считает, что Остин не сумел объяснить, что значит «победить РФ»

close
100%
Kai Pfaffenbach/Reuters

Глава Пентагона Ллойд Остин не сумел сформулировать и объяснить, что значит «победить РФ» на Украине. Об этом заявил бывший швейцарский разведчик Жак Бо в эфире YouTube-канала »Dialogue Works».

«Ллойда Остина, министра обороны США, во время заседания комитета сената по Вооруженным силам попросили определить, что будет считаться победой на Украине. Он не смог ответить на вопрос», — заявил Бо.

По мнению бывшего швейцарского разведчика, не имея четкой цели, Запад не сможет вести боевые действия в Восточной Европе и не сможет одержать победу. Такую ситуацию он назвал «тактика без стратегии», отметив, что именно в таком положении находятся Украина и Соединенные Штаты в данный момент.

До этого украинские Telegram-каналы показали кадры брошенных строительных материалов для укреплений, которые планировалось создать в Харьковской области.

Ранее военный эксперт объяснил, какое значение имеет Волчанск для ВС РФ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами