Небензя заявил, что МУС является марионеткой Запада, и ему не место в Совбезе ООН

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя назвал Международный уголовный суд (МУС) марионеточной организацией Запада и заявил, что ему нет места в Совете Безопасности. Об этом со ссылкой на выступление Небензи на заседании Совбеза ООН сообщает РИА Новости.

По словам российского дипломата, МУС не имеет никакого отношения к правосудию. Он представляет собой марионеточную инстанцию, которая открыто обслуживает интересы государств Запада. Поэтому, подчеркнул Небензя, Россия не видит ни малейшего смысла в присутствии МУС в стенах Совета Безопасности ООН.

В качестве примера отсутствия конструктивной деятельности суда российский дипломат указал на то, что МУС за все время своего существования сделал для Совбеза 27 докладов, главным содержанием которых было объяснение, почему расследование идет неудачно.

До этого Израиль предупредил о последствиях выдачи МУС ордера на арест чиновников страны.

Ранее сообщалось, что новым главой МУС стала судья, выдавшая oрдер на арест Путина.