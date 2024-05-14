«Спартак» второй сезон подряд остался без трофеев

Столичный «Спартак» остался без шансов на победу в турнирах сезона-2023/24.

Это произошло после поражения красно-белых в финале Пути регионов Кубка России в игре с «Балтикой». Таким образом, спартаковцы остались без выигранных трофеев второй сезон подряд — последний раз московская команда побеждала в национальном кубке в 2022 году.

Игра между «Балтикой» и «Спартаком» прошла 14 мая в Калининграде на стадионе »Ростех Арена» и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 1:0. Единственный мяч на четвертой минуте с передачи белорусского нападающего Виталия Лисаковича забил 24-летний колумбиец Кевин Андраде.



«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

В суперфинале Кубка России калининградская команда сыграет с лучшей командой пары финала Пути РПЛ — «Зенитом» или ЦСКА. Первая встреча «Зенита» и ЦСКА, прошедшая в Москве, завершилась вничью, 1:1. Ответная игра состоится в Санкт-Петербурге в среду, 15 мая. Начало запланировано также на 20:45.

Суперфинал Кубка России пройдет в Москве на стадионе «Лужники». Игра пройдет 2 июня.

Ранее сообщалось, что клубы РПЛ хотят сократить число участников стыковых матчей.