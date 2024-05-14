Чемпион мира: сборные России после возвращения в мировой спорт должны быть готовы побеждать

Чемпион мира по пляжному футболу в составе сборной России Борис Никоноров, комментируя назначение губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева на пост министра спорта РФ, подчеркнул, что ведомство должно работать над сохранением и поддержанием института сборных команд. В комментарии «Газете.Ru» Никоноров указал, что национальные команды России после возвращения в мировой спорт должны быть готовы сразу одерживать победы на крупных турнирах.

«Хочу подчеркнуть: нужно, чтобы институт сборных обязательно жил. Чтобы спортсмены собирались на учебно-тренировочные сборы, играли товарищеские матчи с дружественными нам странами. Во-первых, мы должны быть в тонусе. А во-вторых, спортсмены сборных России должны иметь поддержку как моральную, так и финансовую. Все прекрасно понимают, что ввиду отсутствия турниров спортсмены не зарабатывают столько, сколько раньше.

И, безусловно, нужны товарищеские матчи. Неизвестно, когда нас вернут, это может произойти в любой момент. И мы должны быть готовы показать результат в первых же турнирах после возвращения — в любом виде спорта. А единственный результат, который может устраивать Россию, — золото», — заявил Никоноров.

Вечером 11 мая глава кабинета министров РФ Михаил Мишустин внес на рассмотрение в нижнюю палату парламента состав нового правительства страны. 12 мая сообщалось, что Михаил Дегтярев прибыл в Москву для того, чтобы приступить к подготовке к вхождению в новый состав правительства. С 2016 по 2020 год чиновник возглавлял Комитет Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи. Дегтярев — мастер спорта по фехтованию, призер всероссийских и международных соревнований.

Ранее Никоноров призвал Дегтярева развивать массовый спорт.