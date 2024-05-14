Путин проводит совещание с премьером и новым кабмином

Президент Российской Федерации Владимир Путин вечером 14 мая принял в Кремле премьер-министра РФ Михаила Мишустина и новый состав правительства. Об этом сообщает ТАСС.

В рамках встречи Путин поздравил новый состав кабмина с его назначением. Президент призвал новое правительство серьезно отнестись к реализации намеченных планов, ведь «впереди у нас много задач».

По мнению Путина, правительство должно действовать в едином строю с парламентом и регионами страны.

До этого Путин утвердил министров силового блока и руководителя внешнеполитического ведомства.

После инаугурации президента России Владимира Путина правительство РФ в соответствии с Конституцией ушло в отставку. 10 мая Путин переназначил Михаила Мишустина главой кабмина, после чего премьер-министр внес на рассмотрение Госдумы кандидатуры глав министерств. 12 мая президент предложил Совету Федерации кандидатуры министров силового блока, а также руководителей спецслужб. 14 мая Госдума и Совфед закончили рассмотрение кандидатов, а президент подписал указы об их назначении. Как изменился состав правительства — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин утвердил новый состав кабмина.