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В Boeing вновь отложили первый запуск космического корабля Starliner к МКС

Boeing: полет пилотируемого космического аппарата Starliner перенесли на 21 мая

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Joe Skipper/Reuters

Американская аэрокосмическая компания Boeing вновь отложила первый запуск пилотируемого космического корабля Starliner к Международной космической станции (МКС). Решение объяснили необходимостью провести дополнительные тесты, сообщается на официальном сайте предприятия.

Согласно новой информации, старт Starliner на борту ракеты Atlas-V Centaur состоится в следующий вторник, 21 мая.

Как уточнили в Boeing, команда United Launch Alliance (совместный проект Boeing и оборонной компании Lockheed Martin) 11 мая успешно заменила клапан регулирования давления в баке с жидким кислородом на верхней ступени Atlas-V. Инженеры также выполнили повторную проверку давления и прочистку системы.

Кроме того, специалисты работают над устранением небольшой утечки гелия, обнаруженной в сервисном модуле на фланце одного из двигателей системы управления реакцией.

Астронавты NASA Бутч Уилмор и Суни Уильямс, все еще находящиеся на предполетном карантине, вернулись в Хьюстон 10 мая, чтобы провести дополнительное время со своими семьями по мере продвижения предстартовых операций.

Первоначально запуск Boeing Starliner должен был состояться 6 мая, однако старт сорвался из-за проблем с кислородным клапаном.

Ранее в NASA сообщили о планах отправить Starliner к МКС не позднее 11 мая.

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