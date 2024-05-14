Сотрудник вагона-ресторана украл у пассажира поезда кредитку с 2 млн рублей

Управление на транспорте МВД России по УрФО/VK

Ранее судимый сотрудник вагона-ресторана ограбил пассажира поезда Екатеринбург — Приобье, злоумышленник похитил у мужчины банковскую карту с 2 млн рублей. Об этом сообщает Управление на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу.

Житель ХМАО отдыхал в вагоне ресторане поезда дальнего следования, мужчина активно угощал соседей спиртным и расплачивался банковской картой. На щедрого пассажира обратил внимание сотрудник поезда.

Он незаметно завладел банковской картой нетрезвого россиянина и в ночное время на станции Нижний Тагил снял с нее 1,8 млн рублей, на следующей станции злоумышленник обналичил еще 300 тысяч, а затем выкинул карту.

Потерпевший обратился в правоохранительные органы, оперативники транспортной полиции Екатеринбурга задержали вора, им оказался 40-летний рецидивист. В содеянном мужчина признался, похищенные деньги потратить не успел. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Ранее россиянин ограбил знакомого и, убегая от него, попал под поезд.