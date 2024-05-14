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В Германии политику дали три с половиной года тюрьмы за совращение детей

В Германии политика посадили на 3,5 года за совращение детей и хранение порно

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В Германии тюремный срок назначили бывшему заместителю мэра Люнена за просмотр детского порно и интимную переписку с несовершеннолетними, сообщает Bild.

Согласно материалам дела, 41-летний Даниэль Вольски посылал подросткам свои фотографии в обнаженном виде и пытался склонить их к встрече. При чем переписывался политик и с мальчиками, и с девочками. Если мужчине удавалось уговорить несовершеннолетнего встретиться, он подвергал его насилию и предлагал в обмен небольшую сумму денег или подарок. Первые контакты с подростками Вольски установил в начале 2018 года и с тех пор регулярно встречался с ними.

Во время расследования стало известно, что мужчина хранил детскую порнографию. После этого он немедленно ушел в отставку. Сообщается, что на второй день судебного процесса, который длился пять недель, бывший заммэра полностью признал свою вину и выплатил всем жертвам компенсацию в размере до €1000. Судья признал его виновным и рекомендовал пройти терапию, а также приговорил к трем с половиной годам тюремного заключения. До начала отбывания тюремного срока он останется под подпиской о невыезде.

Ранее в США школьная учительница спаивала и насиловала подростков.

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