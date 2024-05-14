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«Бенфика» может увезти Тюкавина из России

Glorioso 1904: «Бенфика» может купить Тюкавина у «Динамо»

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РИА Новости

Нападающий московского «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин может продолжить карьеру в лиссабонской «Бенфике». Об этом сообщает Glorioso 1904.

По информации источника, руководство португальской команды рассматривает 21-летнего форварда в качестве потенциального усиления атакующей линии и позитивно оценивает вероятность трансфера российского игрока.

В сезоне-2023/24 Тюкавин сыграл за «Динамо» в 28 матчах в Российской премьер-лиге (РПЛ), забив 15 мячей.

На данный момент «Динамо» занимает первую строчку в РПЛ с 53 очками. На второй строчке идет петербургский «Зенит», имея в активе 51 очко. Замыкает тройку сильнейших «Краснодар», набрав 50 баллов. До конца чемпионата остается сыграть два тура.

В чемпионате Португалии «Бенфика» за тур до финиша сезона занимает вторую позицию, набрав 79 очков. Золотые медали турнира выиграл «Спортинг», в активе которого после 33 матчей 87 баллов.

Ранее сообщалось, что московский «Спартак» второй сезон подряд остался без трофеев.

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