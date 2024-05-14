Чемпион мира рассказал, на чем новый министр спорта должен сделать акцент

Чемпион мира по пляжному футболу в составе сборной России Борис Никоноров прокомментировал назначение губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева на пост министра спорта РФ. В разговоре с «Газетой.Ru» Никоноров пожелал Дегтяреву удачи и подчеркнул, что ждет от ведомства под управлением нового руководителя работы над развитием массового спорта.

«В первую очередь, хочу пожелать ему удачи, сил, терпения на новой должности. Конечно, у меня огромные ожидания. Очень хочу, чтобы его деятельность была максимально продуктивной, и чтобы спорт в нашей стране за время его нахождения на должности вырос в геометрической прогрессии.

Думаю, что сейчас самое время развивать внутрироссийский спорт — в первую очередь, детско-юношеский и массовый. Обязательны строительство и модернизация уже имеющихся объектов инфраструктуры. Опять же, доступность имеет огромное значение: чтобы все граждане независимо от их возраста и пола имели равные возможности посещения спортивных объектов. И, конечно, необходимо, в любом случае, работать над возвращением нашего спорта и наших атлетов на международную арену», — сказал Никоноров.

Вечером 11 мая глава кабинета министров РФ Михаил Мишустин внес на рассмотрение в нижнюю палату парламента состав нового правительства страны. 12 мая сообщалось, что Михаил Дегтярев прибыл в Москву для того, чтобы приступить к подготовке к вхождению в новый состав правительства. С 2016 по 2020 год чиновник возглавлял Комитет Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи. Дегтярев — мастер спорта по фехтованию, призер всероссийских и международных соревнований.

Ранее бобслеист Воевода позитивно отозвался о новом министре спорта Дегтяреве.