Путин присудил Тухманову госпремию

Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении госпремий за 2019 год в области литературы и искусства, передает РИА «Новости» со ссылкой на советника главы государства по культуре Владимира Толстого.

Государственная премия за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности в размере 10 млн руб., в частности, присуждена композитору Давиду Тухманову. Ему также присвоено почетное звание лауреата Госпремии.

Тухманов — автор музыки для песен «Олимпиада-80» и «День Победы». В 2020 году композитор отпразднует 80-летие.

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