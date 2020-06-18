Депп обвинил Херд в сексе втроем с Илоном Маском и супермоделью
В ходе войны адвокатов актера Джонни Деппа и актрисы Эмбер Херд выяснилось, что экс-супруга звезды «Пиратов Карибского моря» могла устроить секс втроем с изобретателем Илоном Маском и супермоделью Карой Делевинь.
Команда юристов Деппа выяснила у бывшего мужа лучшей подруги Херд Джоша Дрю, что это произошло еще до развода артистов в 2016 году. По словам Дрю, жившего в одном из принадлежавших Деппу домов вместе с женой Рокки, Херд и Депп на момент связи актрисы с Маском и Делевинь были еще женаты. «Но точной даты не скажу», — цитирует Дрю Daily Mail.
Суд в данное время рассматривает иск Джонни Деппа о клевете против газеты The Sun, в которой выходила публикация об отношениях актера с экс-супругой Эмбер Херд.
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