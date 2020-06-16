Чулпан Хаматова снимется в триллере об инцелах

Чулпан Хаматова, Ксения Раппопорт и Виктория Исакова снимутся в триллере «Они» о женщинах, которых преследуют инцелы — представители радикального интернет-сообщества мужчин, намеренно сохраняющих девственность.

По словам авторов, триллер Елены Хазановой исследует тему преследования и психологического давления на женщин. Съемки, сообщает ТАСС, стартуют осенью.

По сюжету, трое успешных женщин становятся лауреатами премии «Персона года» в разных категориях, после чего начинают получать анонимные угрозы онлайн. «Личных границ больше не существует, и не существует ни места, ни города, где бы они были в безопасности. Героини должны принять собственное несовершенство, чтобы противостоять злобной силе», — говорит Хазанова.

Премьера триллера «Они» запланирована на 2022 год.

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