Гармаш может встретиться с семьей погибшего курьера от имени Ефремова

Российский актер Сергей Гармаш может встретиться в семьей погибшего в ДТП на Садовом кольце курьера Сергея Захарова от имени актера Михаила Ефремова. Об этом сообщает ТАСС.

Данную информацию подтвердил адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский.

Он отметил, что семья Захарова рассказала ему о том, что с ними связывался Гармаш. Адвокат предположил, что встреча может состояться в ближайшее время.

Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Проезжая по Садовому кольцу, актер столкнулся с машиной службы доставки продуктов. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Сейчас Михаил Ефремов находится под домашним арестом.

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