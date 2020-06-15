Жена Реввы выступила в защиту Киркорова после скандального клипа про десантников

Супруга шоумена Александра Реввы, дизайнер Анжелика Ревва поддержала певца Филиппа Киркорова, которого раскритиковали после публикации им нового клипа про десантников. Об этом сообщает «Пятый канал».

Она считает, что таким роликом артист хотел развеселить народ. При этом дизайнер допустила, что этот видеоклип мог затронуть чьи-то чувства.

«Остро воспринимать можно любую шутку... Но человек сам выбирает, грустить ему или радоваться. Можно грустить, ругаться, судиться, а можно просто улыбнуться. Я выбираю последнее», — сказал Анжелика Ревва.

Она также добавила, что сама к данному ролику серьезно не относится.

Ранее экс-командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram певца. В ролике артист был в роли десантника.

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