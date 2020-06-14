Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Филипп Киркоров в видео про десантников исключительно исполнял роль, все вопросы следует адресовать авторам сценария, считает представитель певца Екатерина Успенская. Об этом сообщает РИА Новости.

Юмористический скетч принадлежит телеканалу СТС и сериалу «В Маске шоу», Киркоров участвовал в проекте в качестве актера, заявила Успенская.

Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста. В ролике певец предстал в роли десантника.

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