Агент Баринова рассказал, где игрок продолжит карьеру

Агент Баринова заявил, что «Локомотив» и ЦСКА продолжают переговоры по трансферу

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника московского «Локомотива» Дмитрия Баринова, в шоу «Это футбол, брат» заявил, что футболист может перейти в столичный ЦСКА уже этой зимой.

По его словам, клубы продолжают диалог на предмет досрочного перехода игрока.

«Мы сейчас говорим про зимний трансфер. Клубы вступили в переговоры, уже обмениваются документами. Соответственно, надо чуть-чуть подождать. Ждем ли мы переход? Как договорятся. Или не договорятся», — заявил Кузьмичев.

Контракт Баринова истекает летом 2026 года. Ранее агент игрока Владимир Кузьмичев неоднократно жаловался на то, что руководство клуба затягивает переговоры по новому соглашению. По словам агента, ситуация изменилась, когда пост генерального директора занял экс-игрок «железнодорожников» Борис Ротенберг, который якобы проявил личную заинтересованность. Но на данный момент Баринов остается в том же положении.

В СМИ сообщалось, что футболист может продолжить карьеру в московском ЦСКА.

Дмитрий Баринов является воспитанником академии «Локомотива» и выступает за основную команду с 2016 года.

