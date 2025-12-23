В Астрахани 16-летняя девушка из ревности ударила ножом возлюбленного

В Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении 16-летней местной жительницы, девушка во время ссоры напала с ножом на своего возлюбленного. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент в селе Началово. По данным следствия, компания молодых людей находилась в одной из квартир на улице Победы. Во время застолья между 16-летней девушкой и ее 18-летним возлюбленным возник конфликт.

Нетрезвая обвиняемая схватила нож и ударила им молодого человека в живот. Пострадавший выжил. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, включая мотивы конфликта, возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. Фигурантке дела может грозить до восьми лет лишения свободы.

До этого в Свердловской области пенсионер не хотел идти в магазин и ударил ножом знакомую. Нападавший сообщил о произошедшем соседям, которые вызвали полицию. Возбуждено уголовное дело.

Ранее россиянин проткнул легкое 18-летнему сыну и едва не заколол его ножом.