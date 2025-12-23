Трамп намерен аннулировать тысячи заявлений о предоставлении убежища

Администрация президента США Дональда Трампа развернула общенациональную кампанию по аннулированию заявлений о предоставлении убежища от тысяч людей, чьи дела находятся на рассмотрении в иммиграционных судах. Об этом сообщает CBS News.

Власти утверждают, что этих людей можно депортировать в страны, гражданами которых они не являются, отмечает издание.

30 ноября стало известно, что США намерены проверить каждую поданную заявку на убежище с целью убедиться, что заявитель заслуживает права находиться в стране. По словам министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм, одним из требований при предоставлении убежища является ежегодная проверка, собеседования и повторные проверки.

Она добавила, что министерство ускорит этот процесс и немедленно проведет его для всех, кто подал заявку на предоставление убежища. Это необходимо, чтобы убедиться, что эти люди «заслуживают оставаться в США», а их цели для этого до сих пор актуальны.

Ранее США ввели полный запрет на въезд в страну граждан нескольких государств.