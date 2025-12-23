Женщина завела второго мужа и больше года тайно ездила к нему каждый день

В Малайзии женщина завела второго мужа и больше года жила на две семьи

Жительница Малайзии Экин Дерахим обвинила жену своего брата в двойном замужестве. Об этом пишет The Thaiger.

Экин Дерахим выдвинула обвинения в адрес невестки в социальной сети. Она утверждает, что в ноябре 2024 года жена ее брата завела себе второго супруга и больше года ведет двойную жизнь. По словам женщины, второй муж ее невестки переехал в Малайзию из Таиланда и живет в 19 километрах от дома первой семьи. Каждый день женщина ездила ко второму мужу, а ночевала с первым, сообщила разгневанная малайзийка.

В качестве доказательства Дерахим опубликовала свидетельство о браке невестки со вторым мужем, которое якобы нашла в ее машине. Более того, она утверждает, что ее брат знал об изменах жены, но та уговорила его не разводиться. Дерахим задалась вопросом, почему невестка не подала на развод, если полюбила другого мужчину.

Дерахим заявила, что подала заявление в отдел по делам религии, но ответа пока не получила. Она намерена добиться, чтобы религиозные органы провели надлежащее расследование и надеется, что огласка этой истории убедит ее брата развестись с изменщицей.

