В Британии сравнили США Трампа с вооруженным базукой пьяницей

The Guardian: либеральные страны не уважают США Трампа
true
true
true
close
Jonathan Ernst/Reuters

США по руководством президента Дональда Трампа воспринимаются либеральными демократиями как «разъяренный пьяница с базукой», поэтому они не уважают Соединенные Штаты. Об этом пишет британская газета The Guardian.

«Страны, которые всё ещё придерживаются либеральных ценностей, совершенно не уважают США Трампа. Они относятся к стране, как к разъяренному, невнятно говорящему пьянице с базукой. Вы можете говорить всё, что угодно, лишь бы их успокоить, но вы точно не будете их уважать. Американская «мягкая сила» и косвенное влияние на другие демократии угасают», — отмечают журналисты.

СМИ написало, что Трамп «хочет разрушить старый порядок, который относится к нему и к его мировоззрению с презрением». Заменить его Трамп намерен «порядком, основанным на власти и национальных интересах».

«Теперь уже Америка хочет выступить в роли разрушителя существующей иерархии и заменить её миром, где перед Трампом будут безоговорочно повиноваться. Европа, с её акцентом на верховенство права и многосторонность, является наиболее ярким оставшимся примером целостной системы престижа и ценностей, которую администрация Трампа хочет уничтожить», — отмечает The Guardian.

Однако журналисты считают, что сейчас администрация Трампа способна выступать только как разрушитель и «не сможет перестроить Европу по своему образу и подобию».

5 декабря 2025 года Белый дом опубликовал новую Стратегию нацбезопасности США. В этом документе Вашингтон обвинил Евросоюз в цензуре, неконтролируемой миграции и «подрыве демократических процессов».

Ранее Трамп оценил вероятность сделки между Россией и Украиной к Рождеству.

