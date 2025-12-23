В Европе разблокировали $600 млн средств Евразийского банка развития

Бельгийский депозитарий Euroclear разблокировал более $600 млн средств Евразийского банка развития (ЕАБР), заблокированных как активы России, средства направлены на проекты в Казахстане. Об этом сообщил в интервью РИА Новости заместитель министра финансов Казахстана Даурен Кенбеил.

Страны Европы в 2022 году ввели санкции против Национального расчетного депозитария (НРД) — центрального депозитария в России. Euroclear тогда заблокировал счет НРД, на котором были в том числе средства ЕАБР на сумму $733 млн, принадлежащие Казахстану.

Компания согласилась разблокировать эти средства лишь в том случае, если они будут направлены исключительно на казахстанские проекты. При этом за соблюдением договора будет вестись контроль. В итоге с 2023 года по 2025 год из этой суммы в $733 млн более $600 млн уже разблокировано и направлено на проекты республики, рассказал Кенбеил.

19 декабря лидеры Евросоюза согласовали финансирование Украины на €90 млрд в 2026–2027 годах за счет средств общего бюджета блока. Помощь будет оформлена в виде беспроцентного кредита. Идея задействовать замороженные российские активы для прямого финансирования Киева в итоговое решение включена не была.

