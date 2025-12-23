Сербия договорилась о продлении поставок российского газа

Вучич: Сербия достигла соглашения с РФ о продлении поставок газа до 31 марта

Сербия достигла соглашения с Россией о продлении поставок газа до конца марта 2026 года. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, передает телеканал RTS.

«У нас есть соглашение о продлении поставок газа еще на три месяца, до 31 марта, чтобы люди могли быть в безопасности и спать спокойно», — сказал он.

Вучич добавил, что также располагает информацией о том, что представители «Газпрома» обсуждают продажу доли в сербской нефтяной компании NIS, в том числе с компанией MOL — крупнейшей нефтегазовой компании Венгрии.

Президент добавил, что если решения не будет, история с NIS закончится так, как он и говорил ранее, — государство возьмет компанию под свой контроль и заплатит россиянам их долю.

В конце ноября работа нефтеперерабатывающего завода NIS, основным владельцем которого является «Газпром», была остановлена в сербском городе Панчево ​​из-за нехватки поставок сырой нефти.

Ранее Сербия поставила России ультиматум по договору о снабжении газом.