ЦБ РФ подготовил концепцию по регулированию криптовалют

Центробанк РФ подготовил концепцию по регулированию криптовалют на российском рынке. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«Концепция предусматривает подготовку законодательной базы до 1 июля 2026 года. А с 1 июля 2027 года планируется ввести ответственность за нелегальную деятельность посредников на рынке криптовалют», — говорится в заявлении ЦБ.

В октябре первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин заявил, что Центробанк хотел бы, чтобы законодательство об инвестировании в криптовалюты было принято в 2026 году.

В августе прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий в правовое поле деятельность по майнингу цифровых валют. Документ определяет понятия и требования к майнерам, а также меры контроля за оборотом криптовалют, чтобы исключить их использование для отмывания доходов или финансирования терроризма.

Ранее в России произошел всплеск черного майнинга.