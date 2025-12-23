На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ЦБ РФ подготовил концепцию по регулированию криптовалют

Центробанк подготовил концепцию по регулированию криптовалют на российском рынке
true
true
true
close
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Центробанк РФ подготовил концепцию по регулированию криптовалют на российском рынке. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«Концепция предусматривает подготовку законодательной базы до 1 июля 2026 года. А с 1 июля 2027 года планируется ввести ответственность за нелегальную деятельность посредников на рынке криптовалют», — говорится в заявлении ЦБ.

В октябре первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин заявил, что Центробанк хотел бы, чтобы законодательство об инвестировании в криптовалюты было принято в 2026 году.

В августе прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий в правовое поле деятельность по майнингу цифровых валют. Документ определяет понятия и требования к майнерам, а также меры контроля за оборотом криптовалют, чтобы исключить их использование для отмывания доходов или финансирования терроризма.

Ранее в России произошел всплеск черного майнинга.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россияне жалуются на потерю зрения после гриппа. Как в этом состоянии себе помочь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами