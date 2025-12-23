На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Британии арестовали Грету Тунберг

Metro: в Лондоне арестована Грета Тунберг по подозрению в поддержке террористов
true
true
true
close
Louisa Gouliamaki/Reuters

Эко-активистка Грета Тунберг арестована по подозрению в поддержке террористической организации после участия в акции протеста в поддержку Палестины. Об этом пишет Metro.

По данным британского издания, 22-летнюю протестующую задержали на Фенчерч-стрит в центре Лондона во время забастовки, которая была посвящена участникам голодовки, находящимся в тюрьме по обвинению в участии в рейдах движения Palestine Action (пер. с англ. «Палестинская акция»).

Тунберг находилась на месте проведения акции с плакатами. Ее арестовали после того, как двое активистов облили краской офисы страховой компании Aspen Insurance, которая, по утверждениям протестующих, предоставляет услуги связанной с Израилем оборонной фирме Elbit Systems.

В конце ноября сообщалось, что прокуратура Венеции открыла расследование в отношении шведской экологической активистки Греты Тунберг и 36 ее соратников из климатического движения Extinction Rebellion, проведших акцию на Гранд-канале. По данным правоохранительных органов, активисты вылили в канал с борта городского водного трамвая безопасный ярко-зеленый краситель.

Ранее в Финляндии возбудили уголовное дело против Греты Тунберг.

