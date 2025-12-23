На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Раде собрались закрыть «образовательные» лазейки от мобилизации

Депутат Бабак: на Украине планируют отменить отсрочки от мобилизации по учебе
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

Верховная рада Украины намерена ограничить возможность уклонения от мобилизации под предлогом получения образования. Об этом заявил депутат парламента Сергей Бабак.

По его словам, в Раде совместно с комитетом по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки ведется работа по пересмотру действующих правил, чтобы закрыть лазейки для уклонения от воинской службы при сохранении баланса между правом на образование и обязанностями в условиях военного положения. Бабак отметил, что в 2023 году многие мужчины призывного возраста поступали в аспирантуру и на программы бакалавриата ради получения отсрочки, после чего были приняты решения, которые частично сократили такие возможности.

Депутат также указал, что анализ 2024 и 2025 годов выявил другую тенденцию — рост интереса мужчин старше 25 лет к профессиональному предвысшему образованию. По его данным, в 2024 году на этот уровень обучения поступили 55 581 человек, а в 2025 году — 24 819.

В прошлом году депутат Руслан Горбенко предлагал привлекать к уголовной ответственности ректоров, которые формально зачисляют мужчин призывного возраста для предоставления им отсрочки. В свою очередь глава госслужбы качества образования Украины Руслан Гурак сообщал, что после проверок, начатых в 2024 году, из вузов были отчислены более 50 тыс. мужчин старше 25 лет.

В тот же год министерство образования и науки Украины запретило очное обучение в аспирантуре по контракту, объясняя это борьбой с уклонением от мобилизации, однако в июне 2025 года Киевский окружной административный суд отменил это решение. Ранее в ведомстве также сообщали о массовых отчислениях студентов и аспирантов на фоне усиления мобилизационных мер.

Ранее стало известно, как украинцы спасают детей от мобилизации.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россияне жалуются на потерю зрения после гриппа. Как в этом состоянии себе помочь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами