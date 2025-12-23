В Раде собрались закрыть «образовательные» лазейки от мобилизации

Верховная рада Украины намерена ограничить возможность уклонения от мобилизации под предлогом получения образования. Об этом заявил депутат парламента Сергей Бабак.

По его словам, в Раде совместно с комитетом по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки ведется работа по пересмотру действующих правил, чтобы закрыть лазейки для уклонения от воинской службы при сохранении баланса между правом на образование и обязанностями в условиях военного положения. Бабак отметил, что в 2023 году многие мужчины призывного возраста поступали в аспирантуру и на программы бакалавриата ради получения отсрочки, после чего были приняты решения, которые частично сократили такие возможности.

Депутат также указал, что анализ 2024 и 2025 годов выявил другую тенденцию — рост интереса мужчин старше 25 лет к профессиональному предвысшему образованию. По его данным, в 2024 году на этот уровень обучения поступили 55 581 человек, а в 2025 году — 24 819.

В прошлом году депутат Руслан Горбенко предлагал привлекать к уголовной ответственности ректоров, которые формально зачисляют мужчин призывного возраста для предоставления им отсрочки. В свою очередь глава госслужбы качества образования Украины Руслан Гурак сообщал, что после проверок, начатых в 2024 году, из вузов были отчислены более 50 тыс. мужчин старше 25 лет.

В тот же год министерство образования и науки Украины запретило очное обучение в аспирантуре по контракту, объясняя это борьбой с уклонением от мобилизации, однако в июне 2025 года Киевский окружной административный суд отменил это решение. Ранее в ведомстве также сообщали о массовых отчислениях студентов и аспирантов на фоне усиления мобилизационных мер.

