Уровень безработицы в Финляндии достиг рекордного значения

В Финляндии зафиксировали рекордный уровень безработицы с 2000 года
Michael Nitzschke/Global Look Press

Уровень безработицы в Финляндии достиг рекордного с начала века значения в 10,6%. Об этом сообщила пресс-служба финской торгово-промышленной палаты, передает ТАСС.

По данным статистического центра, число безработных в ноябре составило 276 тыс. человек, что на 50 тыс. больше, чем в 2024 году (8,9%).

Представитель торгово-промышленной палаты Финляндии Юкка Аппелквист заявил, что уровень безработицы достиг «более высокого уровня, чем когда-либо в 2000-е годы».

В ноябре 2025 года показатель составлял 9,7%, а в октябре — 10,3%. Для сравнения, в 2024 году средний уровень безработицы был около 8,26%.

Среди лиц в возрасте от 15 до 24 лет уровень безработицы значительно выше среднего и достиг 20,5% — 22,5% во второй половине 2025 года. Таким образом Финляндия вошла в тройку стран Евросоюза с самым высоким уровнем безработицы (при среднем показателе по ЕС в 5,9%).

До этого доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин заявил, что кризис в Финляндии, спровоцированный разрывом связей с Россией, может обернуться стране экономической катастрофой.

Ранее сообщалось, что Финляндия теряет миллионы евро из-за закрытия границы с Россией.

