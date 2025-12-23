На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стал известен претендент на пост главного тренера «Спартака»

Metaratings: «Спартаку» предложили назначить немца Финка главным тренером
true
true
true
close
Александр Вильф/РИА Новости

Немецкий специалист Торстен Финк может стать главным тренером столичного «Спартака», сообщает Metaratings.

По информации источника, кандидатуру 58-летнего тренера предложили руководству красно-белых, которое до сих пор не определилось с кандидатурой нового наставника после увольнения Деяна Станковича в ноябре текущего года.

Последним клубом немецкого тренера стал бельгийский «Генк», который Финк покинул 15 декабря 2025 года. До этого европеец работал в «Гамбурге», «Риге», «Ингольштадте 04» и других клубах.

Российская премьер-лига ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Спартак» остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.

Ранее Андрей Аршавин назвал Валерия Карпина футбольным человеком.

