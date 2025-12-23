На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Из-за аварии на линии в Карелии у жителей Мурманской области проблемы с интернетом

Авария на линии в Карелии вызвала проблемы с интернетом в Мурманской области
SGM/Shutterstock/FOTODOM

В Мурманской области начались проблемы с интернетом — это произошло из-за аварии на магистральной линии в Карелии. Об этом сообщает пресс-служба компании «Ростелеком», пишет РИА Новости.

«В Мурманской области наблюдаются сложности с доступом к интернету из-за аварии на магистральной линии. Инцидент произошел на территории Республики Карелия», --говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты уже проводят ремонт. Однако сроки его завершения не уточняются.

23 декабря глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что ограничения работы интернета будут действовать в регионе до окончания спецоперации. По его словам, во время проведения спецоперации в Крыму действуют ограничения, связанные прежде всего с безопасностью.

В августе губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что мобильный интернет в Крыму «будет недоступен на неопределенный период времени» из-за атак беспилотников со стороны Украины. Он подчеркнул, что обычная голосовая связь, SMS-сообщения, домашний интернет и Wi-Fi никак не ограничиваются.

Ранее киберэксперты объяснили смысл создания единой базы мобильных устройств россиян.

