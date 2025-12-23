Минобороны сообщило о перехвате еще 11 дронов над пятью регионами России

Российские средства противовоздушной обороны за несколько часов уничтожили 11 украинских беспилотников над рядом регионов и акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, дежурные расчеты ПВО работали 23 декабря в период с 9:00 до 14:00 мск. За это время пять беспилотников самолетного типа были сбиты над территорией Республики Крым, два — над Белгородской областью. Еще по одному дрону перехватили над Брянской, Курской и Ростовской областями, а также над акваторией Черного моря.

За минувшую ночь над российскими регионами было сбито 29 украинских дронов. 14 беспилотников было уничтожено над Ростовской областью, семь аппаратов — над Ставропольским краем, по три беспилотника — над территориями Белгородской области и республики Калмыкия, еще по одному устройству — над Курской областью и Крымом.

Накануне в результате атаки украинских дронов в порту Тамань были повреждены два пирса, два танкера и один из подводящих трубопроводов. Кроме того, при падении обломков сбитых БПЛА пострадали два резервуара на территории гавани.

