В минэнерго Украины заявили о снижении мощности генерации АЭС

Минэнерго: АЭС вынужденно снизили мощность из-за массированной атаки
Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Атомные электростанции (АЭС) вынужденно снизили мощность из-за массированного удара российской армии. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» в Telegram-канале, ссылаясь на исполняющего обязанности главы министерства энергетики Украины (минэнерго) Артема Некрасова.

«Увеличение мощности АЭС до номинальных значений будет происходить постепенно», — сказал он.

В минэнерго отметили, что по всей Украине в данный момент применяются графики аварийных отключений. Заранее обнародованные графики отключений по часам энергокомпаниями сейчас не действуют. Аварийные отключения электроэнергии отменят сразу после стабилизации ситуации в энергетической системе, добавили в министерстве.

Утром 23 декабря «Укрэнерго» сообщило, что в ряде регионов Украины ввели аварийные отключения электроэнергии. Об этом сообщила национальная энергетическая компания (НЭК) «Укрэнерго». Там отметили, что аварийные отключения отменят после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Ранее в зоне СВО ликвидировали воюющих на стороне Украины граждан США.

