Лавров встретится с прибывшим в Россию главой МИД Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет прибывшего в РФ сирийского коллегу в переходном Правительстве Асаада аш-Шибани. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в беседе с ТАСС.

«Что касается МИД, то планируется встреча с Лавровым», — сказала она.

7 декабря сообщалось, что Асаад аш-Шибани не исключил возможность нового визита в Россию.

Визит аш-Шибани в Россию состоялся в июле. В ходе поездки глава сирийского МИД в переходном Правительстве провел переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Во время беседы представитель Дамаска заявил, что власти Сирии хотели бы видеть РФ рядом в процессе восстановления единства республики.

По итогам переговоров Лавров заявил, что российские власти готовы оказывать Сирии содействие в процессе постконфликтного восстановления республики. Глава МИД РФ добавил, что в ходе встречи они с аш-Шибани договорились продолжить диалог по соответствующим вопросам.

Ранее глава МИД Сирии заявил, что его страна «устала от войны».