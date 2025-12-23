На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В АТОР рассказали, кого коснутся проверки на границе в Таиланде

АТОР: проверки на границе в Таиланде меньше всего касаются россиян
Gamjai/Shutterstock/FOTODOM

Проверки туристов, въезжающих на границе Таиланда, могут происходить, но они в меньшей мере касаются россиян. Об этом в ходе пресс-конференции заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, передает РИА Новости.

«Ответ на вопрос, могут ли быть специальные дополнительные проверки туристов, - могут. В том числе в тех случаях, когда туристы бывали, например, в Камбодже. Это не является поводом для незапуска туриста в страну», — добавила она.

Что касается туристов из России, то тут Таиланд предпочитает обойтись без проверок, потому что российский рынок очень важен для страны, отметила Ломидзе.

Она также прокомментировала информацию о том, что что туристы очень долго стоят в очереди, отметив, что это связано не с проверками, а с большим количеством туристов, потому что в Таиланде сейчас высокий сезон..

В АТОР добавили, что в страну человека могут не пустить только в случае, если он что-то нарушил или находится в международном розыске.

16 декабря путешественники из России не смогли отдохнуть в Таиланде из-за того, что их не пропустили на границе. Пара устроила себе тур по Азии, после Филиппин они направились в Таиланд. В беседе с сотрудниками паспортного контроля они рассказали, что приехали на девять дней, у них забронировано и оплачено жилье.

Пограничники посмотрели паспорт и отказали во въезде. Как полагают россияне, несмотря на отсутствие штампа Камбоджи, специалистам могло не понравиться то, что у путешественников много виз других стран.

Ранее стало известно о прогрессе по вопросу запуска карты «Мир» в Таиланде.

