Михаил Леонтьев вступился за Ефремова

Телеведущий Михаил Леонтьев считает «моральными уродами» тех людей, которые критикуют актера Михаила Ефремова, виновного в смертельном ДТП в центре Москвы. Об этом он сказал в эфире радиостанции «Вести ФМ».

По его словам, авария и гибель человека являются горем, но публичная критика этого артиста чрезмерна. Журналист отметил, что Ефремов — не убийца. Артист просто не соображал, что делает, допустил Леонтьев.

«Что же за люди-то такие? Что это такое вообще творится? Это какая-то языческая вакханалия: сакральная жертва им нужна. Вот заколем публично, возвопим и будет все в порядке. <…> Всем плевать — на Мишку плевать, на Захарова Сергея — плевать всем», — сказал Леонтьев.

Он выразил мнение, что это «картина какого-то массового мародерства».

Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Проезжая по Садовому кольцу, актер столкнулся с несколькими автомобилями на Смоленской площади. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Сейчас Михаил Ефремов находится под домашним арестом.

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