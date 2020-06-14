Александр Ширвиндт рассказал о пьяных выходках Олега Ефремова

Художественный руководитель театра Сатиры Александр Ширвиндт поделился историями о пьяных выходках отца Михаила Ефремова — актера Олега Ефремова. Об этом пишет издание «СтарХит» со ссылкой на книгу худрука «Опережая некролог».

Артист отметил, что он часто спасал Олега Ефремова от неприятностей.

«Мне звонили из театра «Современник» неожиданно, часа в два ночи, и говорили: «Пожалуйста, если нетрудно, подъезжайте. Олег Николаевич...» Я даже не дослушивал и перся. В это время великого Ефремова держали несколько человек», — написано в книге Ширвиндта.

По его словам, Ефремов-старший не любил все, что было связано с роскошью. Речь идет в том числе об автомобилях, наличие которых ранее считалось признаком благополучия.

«В состоянии крайнего опьянения Ефремов ногами бил машины, стоявшие у театра», — рассказал Ширвиндт.

Он добавил, что отец Михаила Ефремова также бил и свой автомобиль.

Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Проезжая по Садовому кольцу, актер столкнулся с несколькими автомобилями на Смоленской площади. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Сейчас Михаил Ефремов находится под домашним арестом.

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