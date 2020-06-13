Дочь Михаила Ефремова обратилась к семье погибшего курьера Захарова

Дочь российского актера Михаила Ефремова Анна-Мария обратилась к семье погибшего в ДТП на Садовом кольце Сергея Захарова. Соответствующее заявление она сделал в интервью изданию Wonderzine.

Она принесла извинения и соболезнования семье курьера, который скончался после произошедшей аварии.

«Мне очень тяжело найти корректные слова, потому что нет таких фраз, которые могли бы помочь вам вернуть близкого человека», — сказала Ефремова.

Кроме того, она выразила надежду на то, что спустя время родственники смогут пережить произошедшее. Дочь Ефремова также добавила, что предпринимала попытки связаться с семьей Захарова через работодателя, но не получила ответа.

Девушка отметила, что ее отец «чувствует себя очень нехорошо», а также заявила, что хотела бы вернуться домой, где ее отец «никого не убивал».

Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Проезжая по Садовому кольцу, актер столкнулся с несколькими автомобилями на Смоленской площади. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Сейчас Михаил Ефремов находится под домашним арестом.

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