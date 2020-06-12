Ефремов не стал извиняться перед семьей погибшего в аварии водителя
Российский актер Михаил Ефремов, которого обвиняют по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, не извинился перед семьей погибшего в аварии водителя Сергея Захарова, передает РИА «Новости».
Репортеры застали врасплох Ефремова в подъезде, когда артист возвращался домой после многочасового допроса. Журналисты, перебивая друг друга, спросили его не хочет ли он извиниться перед семьей Захарова.
«Михаил Олегович, может быть, прощения попросите?» — сказала одна из присутствующих.
Однако Ефремов промолчал и зашел в квартиру вместе с полицейскими, которые закрыли дверь перед журналистами.
Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Проезжая по Садовому кольцу, актер столкнулся с несколькими автомобилями на Смоленской площади. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Сейчас Михаил Ефремов находится под домашним арестом.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Ефремова допросили в статусе свидетеля по делу о сбыте наркотиков
— В Минздраве назвали возможные сроки лечения Ефремова от алкоголизма
— Возбуждено уголовное дело по факту сбыта наркотиков Ефремову