Фестиваль «Нашествие» отменили в 2020 году

Фестиваль «Нашествие» был отменен в 2020 году. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

Традиционно музыкальный фестиваль проходит в Тверской области.

Организаторы отметили, что мероприятие пройдет в июле 2021 года.

Они обратились к гостям с призывом сохранить билеты на текущий год, которые будут действовать в следующем году.

Кроме того, организаторы добавили, что причиной отмены стал тот факт, что соблюдение всех требований по эпидемиологической безопасности «в условиях такого масштабного и массового мероприятия в настоящее время не представляется возможным».