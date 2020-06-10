Дело о сбыте наркотиков возбуждено в рамках расследования ДТП с Ефремовым

Уголовное дело о сбыте наркотиков возбуждено в рамках расследования дела о смертельном ДТП, которое устроил актер Михаил Ефремов, сообщает ТАСС со ссылкой на данные столичного ГУМВД.

Дело возбуждено по ст. «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

Как соощили в полиции, был установлен факт сбыта наркотиков неустановленными лицами.

Ранее московская прокуратура заявила, что актер Михаил Ефремов во время смертельного ДТП находился в состоянии и алкогольного, и наркотического опьянения.

Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Проезжая по Садовому кольцу, актер столкнулся с несколькими автомобилями на Смоленской площади. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался.

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