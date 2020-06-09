Стало известно, когда суд предъявит обвинение Михаилу Ефремову

Ходатайство об избрании меры пресечения актеру Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади в Москве будет рассмотрено во вторник, 9 июня, в Таганском районном суде столицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Зульфию Гиринчук.

По ее словам, поступление материала ожидается уже сегодня.

Кроме того, как рассказал агентству адвокат Ефремова Виталий Чернышов, его подзащитному в ходе допроса планируют предъявить обвинение по статье 264 УК России («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека, лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения»).

Защитник также уведомил, что в данный момент следственное действие продолжается.

Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Проезжая по Садовому кольцу, актер столкнулся с несколькими автомобилями на Смоленской площади. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался.

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