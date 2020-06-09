Блогершу Ивлееву уличили в пьяном вождении

Подписчики блогерши Анастасии Ивлеевой уличили ее в пьяном вождении, сообщает телеканал 360.

В ее Instagram вечером 8 июня появились видеозаписи, на которых девушка празднует количество подписчиков страницы, достигшее 17 млн человек. В прямом эфире она запускала салют, а на одной из Stories держала в руках бокал шампанского. Позже она опубликовала запись, на которой сидит за рулем машины, после этого объяснив, что выпила совсем немного. «Пила глоточек», — убеждала она. Позже в СМИ появились сведения о том, что московские правоохранители после этих публикаций разослали ориентировки по постам ГИБДД.

Также вечером 8 июня в серьезное ДТП попал актер Михаил Ефремов. Он врезался в фургон, водитель которого позже скончался от травм.

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