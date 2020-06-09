Умерла солистка The Pointer Sisters Бонни Поинтер

Американская артистка и солистка группы The Pointer Sisters Бонни Поинтер скончалась в Соединенных Штатах в возрасте 69 лет, сообщает газета USA Today со ссылкой на слова сестры исполнительницы Анита Поинтер.

«С глубокой скорбью должна сообщить фанатам The Pointer Sisters, что моя сестра Бонни скончалась сегодня утром», — сказала сестра погибшей.

Известный американский дуэт The Pointer Sisters появился в 1969 году. Позже состав участниц расширился до четырех человек. Группа стала первым женским коллективом, получившем музыкальную премию «Грэмми».

Бонни Поинтер ушла из группы в 1977 году и начала сольную карьеру.