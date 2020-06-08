В Москве госпитализировали Нину Русланову

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Нина Русланова (кадр из видео) Нина Русланова (кадр из видео)
Нина Русланова (кадр из видео)
«Россия 1»

Госпитализирована советская и российская актриса театра и кино Нина Русланова, передает РЕН ТВ.

Причиной госпитализации стали проблемы с сердцем.

Руслановой 74 года.

До этого ее госпитализировали в марте.