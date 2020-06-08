В Берлине подтвердили арест российского музыканта Дениса Казначеева

Прокуратура Берлина подтвердила, что в столице Германии был задержан российский музыкант Денис Казначеев.

Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал официальный представитель ведомства Мартин Штельтнер. «Могу подтвердить, что подозреваемый был задержан», — сказал он, добавив, что задержание произошло 29 мая и сейчас мужчина находится в Берлине.

Источник ТАСС ранее рассказывал, что Казначеева арестовали по запросу США и подозревают в том, что он, используя теневой интернет, «начиная с 2010 года по 2020 год отмыл со своими пособниками более одного миллиона долларов».

Защитники музыканта опубликовали петицию с просьбой к властям Германии разобраться в ситуации. По мнению авторов документа, личность Казначеева была украдена и использована мошенниками.

Диджей настаивает на его экстрадиции в Россию, а США — на его выдаче своим правоохранительным органам.

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