Путин осведомлен о снятии передачи Михалкова с эфира «России 24»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин осведомлен о ситуации со снятием передачи Никиты Михалкова «Бесогон» с эфира «России 24», передает корреспондент «Газеты.Ru».

При этом Песков не знает, общался ли Путин с Михалковым. «Но я знаю, что президент знаком с этой ситуацией. Он знаком с аргументацией самого Никиты Михалкова и с аргументацией канала», — уточнил пресс-секретарь.

В мае выпуск программы «Бесогон» был снят с эфира телеканала «Россия-24». В ролике Никита Михалков предположил, что Билл Гейтс под видом вакцинации от коронавируса планирует провести чипирование людей.

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