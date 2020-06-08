В Берлине арестовали российского музыканта Дениса Казначеева по запросу США

Российский диджей Денис Казначеев был арестован в Берлине по запросу США по подозрению в отмывании денежных средств. Данная информация появилась на официальной странице музыканта в Facebook.

«Семь дней назад известный российский музыкант и диджей Денис Казначеев был арестован полицией Германии от имени Минюста США, который требует его немедленной экстрадиции по обвинению в отмывании денег и мошеннических действиях в сети», — говорится в сообщении.

По информации источника ТАСС, знакомого с материалами дела, Казначеева подозревают в том, что он используя теневой интернет, «начиная с 2010 года по 2020 год отмыл со своими пособниками более одного миллиона долларов».

На странице музыканта также появилась петиция с просьбой к властям Германии разобраться в ситуации.

По мнению авторов документа, личность Казначеева была украдена и использована мошенниками.

Сам диджей настаивает на его экстрадиции в РФ. США настаивает на его выдачу своим правоохранительным органам.