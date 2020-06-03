Галерея Уффици во Флоренции «вернулась во времена Достоевского»

Директор галереи Уффици во Флоренции Айке Шмидт в беседе с ТАСС отметил, что открытие музея после более чем двухмесячного карантина станет символом «воскресения Флоренции».

Сейчас, напомнил Шмидт, поток посетителей сильно уменьшится из-за необходимости соблюдения санитарной дистанции и сокращения международного туризма. «В некотором смысле мы вернулись во времена Федора Достоевского, когда в 60-х годах XIX века он жил во Флоренции и часто захаживал в Палаццо Питти, напротив которого жил. Он не стоял в очередях, чтобы зайти в Палатинскую галерею и полюбоваться на полотна Рафаэля и других мастеров Возрождения», — говорит директор галереи.

По прогнозам Шмидта, такая ситуация сохранится вплоть до весны 2021 года. «Это уникальный исторический момент, когда у наших посетителей есть невероятная привилегия посещать великие музеи и памятники без скопления людей. Будет потом что рассказать внукам», — сказал он.

В ближайшие месяцы и недели Уффици будет принимать не более чем по тысяче посетителей в день. Обычно число посетителей галереи достигает 2,3 млн в год.

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