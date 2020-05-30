«Коммунисты России» отправили Пригожину «Дошираки» в качестве поддержки

Партия «Коммунисты России» направила российскому продюсеру Иосифу Пригожину несколько пачек вермишели на фоне его заявлений о тяжелом положении артистов в период пандемии нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Кроме того, вместе с «гуманитарной помощью» партия направила обращение к Пригожину, в котором предлагает в качестве «действенного способа не умереть с голоду» пойти работать на стройку или завод.

«Отправляем вам, месье Пригожин, посильную помощь в виде пачки вермишели «Доширак», именуемой в народе «бомж-пакет», — сказано в тексте письма.

«Коммунисты России» отметили, что отправили «Доширак» в качестве «отклика на крик о помощи». При этом они добавили, что до заявлений продюсера были уверены в том, что артисты являются достаточно обеспеченными людьми.

В партии подчеркнули, что артисты, которые по уровню схожи с Пригожиным, зарабатывают за одно выступление столько, сколько рабочий может не получить за год и более работы.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Пригожину и Лепсу отказали в получении МРОТ

— Лепс усомнился в словах Пригожина о голодающих артистах

— «Бересту уже едим?» Шнуров высмеял Пригожина за жалобы