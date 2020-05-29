Премию «Муз-ТВ» перенесли из-за коронавируса
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Ежегодная премия телеканала «Муз-ТВ» в 2020 году не состоится, сообщает издание Super.
Из-за пандемии коронавируса организаторы премии приняли решение перенести церемонию на 2021 год. Артисты смогут получить награду по итогам сразу двух лет — 2019-го и 2020-го. На подобный шаг телеканал идет впервые из-за уникальных обстоятельств.
В 2021 году, как и планировалось в этом году, премию проведут Ксения Собчак, Максим Галкин, Александр Ревва и Ольга Бузова.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Лера Кудрявцева ушла с «Муз-ТВ»
— Ольга Бузова проведет премию МУЗ-ТВ
— Лобода и Лазарев ответили на слухи о ссоре на премии «Муз-ТВ»