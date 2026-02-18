Курскому экс-замгубернатору Дедову продлили арест по делу о взятках

Ленинский районный суд Курска продлил на три месяца заключение под стражей бывшему заместителю губернатора Курской области Алексею Дедову по делу о взятках. Его этапируют в Курск, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Кроме того, суд продлил бывшему чиновнику срок содержания под стражей на три месяца — до 5 мая 2026 года.

В суде отметили, что Дедов в ходе судебного заседания попросил изменить ему меру пресечения на домашний арест.

По версии следствия, бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов при выполнении договора на строительство фортификационных сооружений в Курской области на сумму более 192 млн рублей допускал к выполнению работ только тех подрядчиков, которые платили «откаты» в размере до 15% от суммы договора. Его сообщником был бывший замгубернатора Курской области Алексей Дедов. Уточняется, что за это фигуранты получили взятку в размере 8 млн рублей.

Всего по делу проходят 11 обвиняемых.



Ранее бывшего курского губернатора поставили на учет за склонность к суициду.