Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Курскому экс-замгубернатору Дедову продлили арест по делу о взятках

Суд продлил арест на три месяца курскому экс-замгубернатора Дедову
Алексей Дедов/VK

Ленинский районный суд Курска продлил на три месяца заключение под стражей бывшему заместителю губернатора Курской области Алексею Дедову по делу о взятках. Его этапируют в Курск, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Кроме того, суд продлил бывшему чиновнику срок содержания под стражей на три месяца — до 5 мая 2026 года.

В суде отметили, что Дедов в ходе судебного заседания попросил изменить ему меру пресечения на домашний арест.

По версии следствия, бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов при выполнении договора на строительство фортификационных сооружений в Курской области на сумму более 192 млн рублей допускал к выполнению работ только тех подрядчиков, которые платили «откаты» в размере до 15% от суммы договора. Его сообщником был бывший замгубернатора Курской области Алексей Дедов. Уточняется, что за это фигуранты получили взятку в размере 8 млн рублей.

Всего по делу проходят 11 обвиняемых.

Ранее бывшего курского губернатора поставили на учет за склонность к суициду.
 
Теперь вы знаете
Украина назвала условия ухода из Донбасса, а в России создали ИИ для проверки ИИ. Главное к утру 18 февраля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!